Три фуры столкнулись на М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-04T11:21:44+03:00

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В среду, 3 октября, на 141 км федеральной трассы М-10 "Россия", которая проходит через Конаковский район Тверской области, столкнулись три автомобиля. Авария случилась около 15:20.

Полицейские выяснили, что 44-летний водитель грузовика "КАМАЗ 6520" не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался сначала в "Mercedes-Benz Actros", который двигался по левой крайней полосе в попутном направлении, а затем еще и в "DAF FT XF".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "КАМАЗа" попал с травмами в медицинское учреждение.