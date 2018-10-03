2018-10-03T10:44:49+03:00
Общество

Женщина заплатит крупный штраф за мошенничество с земельными участками в Тверской области

Гражданка обманом завладела землей в престижном районе
Виктория ЖУКОВА
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Приговор вступил в законную силуПриговор вступил в законную силуФото: Иван МАКЕЕВ
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В Тверской области Конаковская прокуратура проверила исполнение требований земельного законодательства при предоставлении участка в собственность.

Установлено, что жительнице Конаково был незаконно предоставлен земельный участок площадью 1500 квадратных метров в деревне Едимоново Конаковского района.

После этого женщина заполнила декларацию на несуществующий дом. Ложное строение она поставила на кадастровый учёт и зарегистрировала право собственности на него.

После получения документов, подтверждающих право собственности на жилой дом, она обратилась с письменным заявлением в администрацию сельского поселения о предоставлении в собственность за плату земельного участка, находящегося в аренде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге женщина получила участок стоимостью 841 515 рублей за 25 250 рублей.

По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело. Конаковский городской суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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