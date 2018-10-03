2018-10-03T08:43:31+03:00
Общество

В Тверской области показатель смертности от случайных отравлений алкоголем в три раза выше среднего

По этой причине в нашей стране в этом году умерло свыше четырех тысяч человек
Виктория ЖУКОВА
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В среднем показатель составляет 4,2 человека на 100 тысяч населенияВ среднем показатель составляет 4,2 человека на 100 тысяч населенияФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области участилась смертность от случайных отравлений алкоголем. Соответствующие данные приводит Центр разработки национальной алкогольной политики.

По сравнению с прошлым годом смертность по этой причине в регионе выросла сразу на 28%. В текущем году этот показатель составляет 13,7 человек на 100 тысяч населения. Это чисто примерно в три раза выше, чем среднее значение по стране.

В целом в России снижается показатель смертность по данной причине. За восемь месяцев этого года в стране от случайных отравлений алкоголем умерли 4 099 человек. В среднем показатель составляет 4,2 человека на 100 тысяч населения.

Высокий показатель согласно данным статистики отмечается не только в Тверском регионе, но и в Архангельской, Курганской, Сахалинской, Магаданской областях.

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