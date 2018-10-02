Прокуратура выявила нарушения при утилизации ртутных ламп в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-02T14:41:41+03:00

С отходами I и II класса работали люди, которые не прошли спецподготовку

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В Тверской области прокуратура Жарковского района проверила исполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами.

В ходе проверки были выявлены нарушения в детальности предприятия, которое занимается сбором и транспортировкой отходов. Во время работы образуются отходы I класса (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак), а также отходы II класса (кислота аккумуляторная серная отработанная). При этом с такими отходами работают специалисты, которые не прошли профессиональную подготовку.

Это является грубым нарушением Положения о лицензировании деятельности по размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Он должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также нарушения должны быть устранены.