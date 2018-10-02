Несовершеннолетняя девочка пострадала по вине автомобилистки в Твери

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-02T11:47:34+03:00

Автомобилистка должна была выехать на рельсы, но делать это она не стала Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 1 октября, в Твери на проспекте Победы в районе дома №6 произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось около 17:30.

Известно, что 30-летняя обладательница автомобиля "Mercedes" про попытке развернуться не стала выезжать на рельсы, в результате чего столкнулась со "Skoda". Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадала 11-летняя пассажирка немецкой иномарки. С полученными травмами девочка попала в больницу.