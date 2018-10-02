2018-10-02T08:32:26+03:00
Общество

Окаменевшие останки мамонта обнаружили в Тверской области

Мамонта назвали Вадим
Виктория ЖУКОВА
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О точном месте раскопок не сообщают. Фото: газета "Родная земля"О точном месте раскопок не сообщают. Фото: газета "Родная земля"
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В Тверской области в окрестностях села Георгиевское Рамешковского района местный житель нашел окаменевшие останки мамонта.

Удивительную находку мужчина обнаружил еще в 2014 году. Однако тогда он подумал, что перед ним окаменевший ствол дерева. Еще через два года на том же месте он нашел кости. И тогда стал вести раскопки, пока не обнаружили бивни и другие фрагменты древнего животного. Об этом сообщает рамешковская газета "Родная земля".

На месте также работала экспедиция Палеонтологического института Российской академии наук. Ученые подтвердили, что это кости шерстистого мамонта, которые обитали на земле приблизительно 40-45 тысяч лет назад. Для подтверждения возраста, вмещающих костеносный слой отложений, требуются дополнительные исследования.

Найденного мамонта назвали в честь его "первооткрывателя" - Вадимом. После изучения останки будут переданы в местную школу. Там планируют открыть музей.

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