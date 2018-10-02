Жительница Твери заплатила задолженность, чтобы продать машину
На регистрационные действия с автомобилем приставы уже наложили запрет
Женщина должна была около 150 тысяч рублей
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В Твери женщина уклонялась от исполнения решения суда и скопила задолженность на сумму около 150 тысяч рублей.
После возбуждения исполнительного производства отдавать долг женщина не спешила, тогда судебный пристав установил, что у нее в собственности находится автомобиль марки «Оpel Astra». Пока приставы выясняли, где именно находится автомобиль, был наложен запрет на любые регистрационные действия в отношении иномарки.
Хозяйка узнала о запрете и сразу выплатила задолженность. Она объяснила, что собиралась продавать свой автомобиль, а запрет мог сорвать сделку купли-продажи.