2018-10-01T21:03:39+03:00
Звезды

Лёша Зинатулин исполнит знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова

Спектакль украсят вальсы, фокстроты и танго
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Веселые истории – «и смешные, и соленые», – будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет. Фото: из архива Алексея ЗинатулинаВеселые истории – «и смешные, и соленые», – будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет. Фото: из архива Алексея Зинатулина
Изменить размер текста:

6 октября в славянском зале библиотеки имени Горького Твери пройдет литературно-музыкальный концерт «Спектакль в селе Огрызове». Он будет посвящен 145-летию со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, известного русского писателя, уроженца Бежецка, автора эпохального романа «Угрюм-река», инженера-исследователя Алтая и Сибири.

В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова. Многие ситуации и персонажи и сегодня узнаваемы, словно написаны с натуры, яркие характеры вызывают улыбку, а иногда и бурный смех. Веселые истории – «и смешные, и соленые», – будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет.

Вальсы, фокстроты и танго на цифровом баяне исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Петрова. Эти танцы приобрели необычайную популярность в раннем СССР, они звучали не только в кафе и домашних салонах, но и на театральных подмостках. Будут исполнены композиции как того времени, так и более поздние, но навеянные эпохой 1920-1930-х годов.

Библиотека Горького, Славянский зал

6 октября в 17.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фестивале "Барыня-капуста" в Тверской области будут есть и квасить
Театр-студия "Зеркало" начнет сезон с "Билокси Блюз"
Браков в Тверской области стало в полтора раза больше, чем разводов
34-летняя женщина похитила газонокосилку из строящегося дома в Тверской области
Антимонопольщики возбудили дело в отношении перевозчиков, которые собирались одновременно повысить стоимость проезда в Твери
Юная самбистка из Твери отправится на первенство мира в Сербию
Инкассатор погиб в Твери
Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс
Пациенты пожаловались на стоматолога в Тверской области
В детском саду Тверской области детям давали овсянку с металломагнитными примесями
Выставочный зал музея "Дорога к Пушкину" открылся в Тверской области
Осудили мужчину из Тверской области за распространение порнографических снимков в интернете
Молодую девушку сбили в центре Твери
Суд назначил наказание парням, которые напали на таксиста и бросили его на дороге в Твери
Энергетики в рамках учений расчистили почти 1700 га просек в Тверской области
Овощи и фрукты без необходимых документов продавали на улице в Твери
Автомобиль загорелся после аварии в Тверской области
Трое мужчин ограбили предпринимателя и оставили его связанным в гараже в Тверской области
Чемпионат России по парусному спорту прошел в Тверской области
Девятилетний велосипедист попал в ДТП в Твери
Водитель сбил 16-летнего мальчика на "зебре" в Твери
Несовершеннолетний водитель протаранил в фуру в Тверской области
Мужчина заплатит штраф за незаконную организацию азартных игр в Твери
В доме народного творчества в Тверской области закончен капремонт
Шестой день в Тверской области ищут пожилого мужчину, который ушел в лес за грибами
Более 150 школьников из Тверской области участвовали в конкурсе "Безопасное колесо"
Плановые отключения электроэнергии затронут все районы Твери
У 25-летнего парня собутыльник угнал автомобиль в Тверской области