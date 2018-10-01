Лёша Зинатулин исполнит знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова

1 Окт. 20:57 2018-10-01T21:03:39+03:00

Веселые истории – «и смешные, и соленые», – будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет. Фото: из архива Алексея Зинатулина

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6 октября в славянском зале библиотеки имени Горького Твери пройдет литературно-музыкальный концерт «Спектакль в селе Огрызове». Он будет посвящен 145-летию со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, известного русского писателя, уроженца Бежецка, автора эпохального романа «Угрюм-река», инженера-исследователя Алтая и Сибири.

В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые «шутейные» рассказы Вячеслава Шишкова. Многие ситуации и персонажи и сегодня узнаваемы, словно написаны с натуры, яркие характеры вызывают улыбку, а иногда и бурный смех. Веселые истории – «и смешные, и соленые», – будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет.

Вальсы, фокстроты и танго на цифровом баяне исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Петрова. Эти танцы приобрели необычайную популярность в раннем СССР, они звучали не только в кафе и домашних салонах, но и на театральных подмостках. Будут исполнены композиции как того времени, так и более поздние, но навеянные эпохой 1920-1930-х годов.

Библиотека Горького, Славянский зал

6 октября в 17.00.