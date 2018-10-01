Вредители подбираются к тверским растениям: в феромонные ловушки попался калифорнийский трипс
Опасный насекомых поймали на территории «Зеленстроя»
Цветы могут таить трипсФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Западный (калифорнийский) цветочный трипс обнаружен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории при проведении исследований четырех проб феромонных ловушек, поступивших в лабораторию по направлению Россельхознадзора по Тверской области.
Ловушки были расставлены на территории муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» в Твери. Исследования проводились в рамках исполнения государственного задания.
Полученные результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер для нераспространения вредителей.