В детском саду Тверской области детям давали овсянку с металломагнитными примесями

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-01T16:54:34+03:00

Хлопья были произведены в Московской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такая каша поступила в регион из Московского области

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В Тверской области продукты, которые дают в детских садах, не прошли проверку качества. Пробы овсяных хлопьев были отобраны в Бежецке.

Исследовали образцы специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Они обнаружили, что хлопья не соответствуют требованиям государственного стандарта ГОСТ 21149-93 по показателю «металломагнитная примесь». Хлопья были произведены в Московской области.

Исследования продукции проводились по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках исполнения государственного задания текущего года.