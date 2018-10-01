В детском саду Тверской области детям давали овсянку с металломагнитными примесями
Такая каша поступила в регион из Московского области
Хлопья были произведены в Московской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Тверской области продукты, которые дают в детских садах, не прошли проверку качества. Пробы овсяных хлопьев были отобраны в Бежецке.
Исследовали образцы специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Они обнаружили, что хлопья не соответствуют требованиям государственного стандарта ГОСТ 21149-93 по показателю «металломагнитная примесь». Хлопья были произведены в Московской области.
Исследования продукции проводились по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках исполнения государственного задания текущего года.