Овощи и фрукты без необходимых документов продавали на улице в Твери

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-01T13:35:49+03:00

В нестационарных торговых точках продавали овощи и фрукты неизвестного происхождения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В Твери в Заволжском районе проверили уличных продавцов. Проверку проводили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора.

В нестационарных торговых точках продавали овощи и фрукты неизвестного происхождения, без документов, которые подтвердили бы фитосанитарное состояние товара.

В региональном управлении Россельхознадзора, гражданам рекомендуют быть осторожными при покупке овощей и фруктов в несанкционированных торговых точках, поскольку нередко продавцы такой продукции не могут гарантировать ее качество и безопасность.