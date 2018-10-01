Овощи и фрукты без необходимых документов продавали на улице в Твери
Проверка проходила в Заволжском районе
В нестационарных торговых точках продавали овощи и фрукты неизвестного происхожденияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Твери в Заволжском районе проверили уличных продавцов. Проверку проводили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора.
В нестационарных торговых точках продавали овощи и фрукты неизвестного происхождения, без документов, которые подтвердили бы фитосанитарное состояние товара.
В региональном управлении Россельхознадзора, гражданам рекомендуют быть осторожными при покупке овощей и фруктов в несанкционированных торговых точках, поскольку нередко продавцы такой продукции не могут гарантировать ее качество и безопасность.