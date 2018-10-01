Плановые отключения электроэнергии затронут все районы Твери

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-01T09:19:54+03:00

Света не будет в домах в дневное время Фото: Мария ЛЕНЦ

Света не будет в домах в дневное время

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В Твери продолжаются плановые отключения электроэнергии. Это необходимая мера чтобы заменить аварийные опоры и провода на воздушных линиях. Также специалисты подрежут опасные ветви деревьев и установят счетчики.

Свет в домах будут отключать в дневное время с 1 по 5 октября. В зоне отключения на этой неделе все районы областного центра и Рябеевское шоссе в Калининском районе.

Сегодня, 1 октября, работы запланированы в Пролетарском и Заволжском районах. До 12:00 света не будет на улицах 1-я Суворова и 1-я Трусова.

А до 16:00 электроэнергию отключат в домах по улицам: Чкалова, Лермонтова, 3-я Волоколамская, Громова, Туполева, Новая Заря, Шишкова, 1-я и 2-я Невского, Новая Слобода, Пленкина, Старобежецкая, Кутузова, на проезде Чкалова, на Затверецкой набережной, на Пожарной площади и на переулках Казанский и Клубный.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 свет выключат на улице Паши Савельевой и на Молодёжном бульваре.