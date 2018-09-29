Итоги фольклорного фестиваля «Святьё» подвели в Кимрах Тверской области

29 Сент. 15:06 2018-09-29T15:06:45+03:00

Мероприятие собрало более 20 фольклорных коллективов со всей области

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На днях в загородном лагере «Сосновый бор» Кимрского района Тверской области состоялся IV открытый областной фольклорный фестиваль «Святьё».

В фестивале приняло участие более 240 человек, более 20 фольклорных коллективов из 12 муниципальных образований.

В первый день прошли конкурсные прослушивания коллективов и мастер-классы. А завершился он традиционной вечеркой, в ходе которой участникам было предложено разучить новую кадриль.

Итоги конкурса:

Диплом лауреата III степени - ансамбль народной песни «ВРЕМЕНА», МБУ ДК «Химволокно» Твери, Народный хор «Русская песня» им. В.В.Кутейникова, Титовский СДК Кимрского района, Народный коллектив фольклорный ансамбль «Танок», районный Дом народного творчества Кимрского района.

Диплом лауреата II степени - Народный коллектив фольклорный ансамбль «Славяночка», ТвГУ Твери, фольклорный ансамбль «Четыре двора», «Детская школа искусств №2», города Кимры, народный ансамбль русской песни «Услада», «Дом ремесел», города Удомли.

Диплом лауреата I степени - фольклорный хоровой коллектив «ТМК им. М.П. Мусоргского», Твери, фольклорный ансамбль «Межа», «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Росинка», «Детская школа искусств», пос. Кесова Гора.

Лучшие номера коллективов были отобраны на Гала-концерт, который состоялся 22 сентября в Районном Доме народного творчества города К