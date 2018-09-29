По факту гибели на пожаре в Ржеве двух взрослых и ребенка возбуждено уголовное дело

29 Сент. 14:49 2018-09-29T15:01:37+03:00

В доме с печным отоплением отсутствовало электричество, но пожар все-равно произошел. ФОТО: СУСК РФ по Тверской области

Изменить размер текста: A A

29 сентября следователи Ржевского района Тверской области по факту гибели на пожаре трех человек, среди которых был и маленький ребенок, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).возбудили уголовное дело

Пожар в доме на Муравьевском проезде Ржева произошел вечером 27 сентября. Во время тушения были обнаружены тела 57-летнего мужчины, 41-летней женщины и 3-летнего мальчика.

Осмотр показал, что в однотажном доме с печным отоплением и отсутствием электричества было две квартиры, в одной из которых никто не проживал.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить причину смерти погибших, а также установить причину пожара и обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, - уточняют в следственном управлениии СК РФ по тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.