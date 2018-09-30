2018-09-30T11:07:36+03:00
Общество

Второй день сельскохозяйственной ярмарки проходит в Твери

Завершится он в 15.00
Ирина ТАРАСОВА
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И вкусно, и весело!И вкусно, и весело!Фото: Олег УКЛАДОВ
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30 сентября на площади Славы Твери вновь будет и вкусно, и весело!

С 10.00 на этой площадке стартовал второй день областной ярмарки.

Напомним, свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья. В частности, можно будет купить мясо, рыбу, «молочку», овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукцию птицеводства и различные сорта меда.

Обещают организаторы и концертно-развлекательную программу с конкурсами и детской анимацией.

Площадь Славы

30 сентября с 10:00 до 15:00.

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