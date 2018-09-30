Второй день сельскохозяйственной ярмарки проходит в Твери
Завершится он в 15.00
И вкусно, и весело!Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
30 сентября на площади Славы Твери вновь будет и вкусно, и весело!
С 10.00 на этой площадке стартовал второй день областной ярмарки.
Напомним, свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья. В частности, можно будет купить мясо, рыбу, «молочку», овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукцию птицеводства и различные сорта меда.
Обещают организаторы и концертно-развлекательную программу с конкурсами и детской анимацией.
Площадь Славы
30 сентября с 10:00 до 15:00.