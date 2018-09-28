Мужчина распылил газ в лицо дальнобойщику и похитил у него 344 тысячи рублей в Тверской области

28 Сент. 11:41 2018-09-28T11:41:48+03:00

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Дальнобойщика из Новгородской области ограбили в Тверском регионе. 32-летний мужчина обратился в полицию.

Он рассказал, что вечером ехал на своем автомобиле «МАЗ» из Твери в Пестово. На автодороге Лесное - Пестово мужчина согласился подвезти незнакомого человека. Сев в автомобиль, пассажир распылил газовый баллончик и похитил барсетку потерпевшего, в которой лежало 344 тысячи рублей, банковские карты и документы.

Полицейские установили, что нападавший действовал не один. Покинув автомобиль потерпевшего, злоумышленник уехал на легковой машине вместе с тремя подельниками. На их поиски были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемые были задержаны при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». Ими оказались четверо жителей Твери и Калининского района в возрасте от 22 до 32 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.