На Тверском туристском форуме наградили лучших представителей индустрии гостеприимства региона

28 Сент. 08:50 2018-09-28T08:50:20+03:00

В рамках форума в этом году работали сразу несколько тематических секций

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В Твери прошел II Тверской туристский форум. Участие в нем приняли 150 человек, среди которых были руководители гостиниц и отелей, представители туроператоров, сотрудники музеев, экскурсоводы. Участники обсудили вопросы развития отрасли и повышения туристического потенциала Тверской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках форума прошла торжественная церемония награждения лучших представителей индустрии гостеприимства Верхневолжья. Знаком губернатора «Во благо земли Тверской» была удостоена руководитель областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова.

Также благодарности объявили президенту региональной Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков, заведующей кафедрой социально-культурного сервиса и туризма ТвГУ Ольге Ермишкиной, а также руководителям известных туристических мест.

Кроме того, наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».