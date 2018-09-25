Пожилая женщина получила травмы из-за резкого торможения маршрутки в Твери

25 Сент. 09:25 2018-09-25T09:25:31+03:00

В результате аварии женщина попала в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 24 сентября, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 65-летняя женщина.

Дорожный инцидент случился на улице Псковской в районе дома №2, когда на часах было 11:40. Было установлено, что 47-летний водитель автобуса "ЛИАЗ" №36 нажал на тормоз, чего никак не ожидала 65-летняя пенсионерка находившаяся в салоне.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая была доставлена в больницу с различными травмами.