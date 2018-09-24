2018-09-24T16:23:04+03:00
Происшествия

Бабушка подозревается в избиении двухлетней внучки в больничной палате в Твери

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы.

По версии следствия, женщина мучила свою двухлетнюю внучку. С 17 по 20 сентября они лежали в ЛОР отделении детской больнице. Бабушка систематически била малышку ладонями по лицу и телу, бросала ребенка на кровать с высоты своего роста, а также поднимала за плечи и трясла. Для избиения женщина использовала любые, малозначительные поводы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, были допрошены дети и взрослые, которые лежали с обвиняемой в одной палате. Кроме того, следователи СК поговорили с медицинским персоналом.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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