2018-09-22T13:37:09+03:00
Общество

Против пенсионной реформы митинговали в Твери

Манифестантов на проспекте Ленина собралось почти 200 человек
Виктория ЖУКОВА
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Митинг проходил в парке на проспекте ЛенинаМитинг проходил в парке на проспекте Ленина
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Согласованный с администрацией города митинг против поправок в пенсионную реформу прошел в Твери. Распоряжение о его проведении было опубликовано на официальном сайте городской власти.

Началась акция протеста без задержек в 12:00 в сквере на проспекте Ленина. Планировалось, что на митинг придет 300 человек, именно такое количество было согласовано администрацией города. Однако собралось в парке всего около 200 человек. Присутствовали в основном пенсионеры и жители среднего возраста. Молодежь была в явном меньшинстве, но была.

Со сцены неравнодушные граждане в микрофон рассказывали о своих тревогах на тему поправок в пенсионную реформу. Люди переживают, что работу им будет не найти и о том, что здоровье после 55 лет все чаще дает сбой. Пенсионерки тревожатся за своих детей, а молодые мамы говорили, что бабушки не смогут теперь помогать им в воспитании внуков.

В итоге митингующие пришли к выводу, что пока еще есть время и возможность, надо пытаться что-то решить общими усилиями. Все слова ораторов активно поддерживались аплодисментами.

За порядком во время митинга следили сотрудники полиции. Послушав выступления, обсудив ситуацию в политике, люди разошлись через час. Всё обошлось без эксцессов и задержаний.

Началась акция протеста без задержек в 12:00

Началась акция протеста без задержек в 12:00

С импровизированной сцены выступали неравнодушные граждане

С импровизированной сцены выступали неравнодушные граждане

Участники пришли со своими плакатами

Участники пришли со своими плакатами

В парке собралось около 200 человек

В парке собралось около 200 человек

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