2018-09-22T09:29:21+03:00
Общество

Масштабные учения энергетиков стартуют в Тверской области

Специалисты за три месяца исследуют более 6,5 тысяч гектаров просек
Виктория ЖУКОВА
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Учения будут длится три месяца Фото: администрация ТвериУчения будут длится три месяца Фото: администрация Твери
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В Тверской области сегодня, 22 сентября, стартуют масштабные учения энергетиков. Планируется, что специалисты расчистят более 6,5 тысяч гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновят 530 км линий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, все силы и средства уже стянуты к местам проведения учений. Энергетики заранее готовились к началу мероприятия, изучали специфику территорий.

Участвовать в учениях примут более 5100 человек, которые привлекут свыше 850 единиц техники.

В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. Запланированные работы позволят снизить аварийность и минимизируют риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий в районах.

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