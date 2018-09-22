Масштабные учения энергетиков стартуют в Тверской области

22 Сент. 09:29 2018-09-22T09:29:21+03:00

Учения будут длится три месяца Фото: администрация Твери

Специалисты за три месяца исследуют более 6,5 тысяч гектаров просек

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В Тверской области сегодня, 22 сентября, стартуют масштабные учения энергетиков. Планируется, что специалисты расчистят более 6,5 тысяч гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновят 530 км линий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, все силы и средства уже стянуты к местам проведения учений. Энергетики заранее готовились к началу мероприятия, изучали специфику территорий.

Участвовать в учениях примут более 5100 человек, которые привлекут свыше 850 единиц техники.

В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. Запланированные работы позволят снизить аварийность и минимизируют риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий в районах.