Автолюбитель сбил велосипедиста в Твери
Авария произошла в вечернее время
В результате наезда велосипедист получил травмы. Фото: архив "КП"
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В Твери сбили велосипедиста. Авария произошла в темное время суток 20 сентября на пересечении Московского шоссе и набережной реки Лазури.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отечественного производства не заметил велосипедиста, который ехал по Московскому шоссе, через перекрёсток.
В результате произошло столкновение.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали его в Городскую больницу скорой помощи.