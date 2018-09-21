Автолюбитель сбил велосипедиста в Твери

21 Сент. 17:24 2018-09-21T17:25:20+03:00

Авария произошла в вечернее время

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В Твери сбили велосипедиста. Авария произошла в темное время суток 20 сентября на пересечении Московского шоссе и набережной реки Лазури.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отечественного производства не заметил велосипедиста, который ехал по Московскому шоссе, через перекрёсток.

В результате произошло столкновение.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали его в Городскую больницу скорой помощи.