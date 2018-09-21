Первое место на чемпионате России "Лесоруб-2018" заняла команда Тверской области

21 Сент. 16:11 2018-09-21T16:11:41+03:00

Участие в чемпионате приняла команда из Вышнего Волочка Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Победителями представители нашего региона становятся второй год подряд

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В Екатеринбурге сегодня, 21 сентября, завершился VI чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». Участие в чемпионате приняла команда из Вышнего Волочка. Представители Верхневолжья завоевали первое и второе места в личных зачетах и стали лучшими в командном.

Тверской командой руководил Дмитрий Корсун, также в состав вошли: оператор трелевочной машины (форвардер) Сергей Кутузов и оператор лесозаготовительной машины (харвестер) Андрей Васильев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Сергей Кутузов занял первое место на соревнованиях среди операторов форвардера. Андрей Васильев – второе место в своей дисциплине.

В прошлом эта же команда на чемпионате в Петрозаводске завоевали золотой кубок в командном зачете и две высшие награды в личном первенстве.