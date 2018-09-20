Саперы обезвредили почти 50 снарядов времен Великой Отечественной войны в Тверской области

20 Сент. 12:08 2018-09-20T12:08:25+03:00

Каждый день специалисты исследуют территории площадью более трех га

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В Ржевском районе Тверской области продолжаются масштабные пиротехнические работы. 20 саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с помощью четырех единиц техники изучают территории и обезвреживают найденные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 19 сентября группа ручной очистки обследовала участок площадью 1,45 га и группа механической очистки местности с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4 очистила еще 1,8 га. Специалисты обнаружили 48 снарядом, которые пролежали в земле более 70 лет.

Среди найденного были: реактивный артиллерийский снаряд М-30 и взрыватели к нему, запалы к ручным гранатам, артиллерийские снаряды 75 мм и 20 мм, минометные мины 50 мм и 82 мм, а также ручные гранаты РГД-33.