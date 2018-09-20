2018-09-20T12:08:25+03:00
Общество

Саперы обезвредили почти 50 снарядов времен Великой Отечественной войны в Тверской области

Каждый день специалисты исследуют территории площадью более трех га
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Работы проходят в Ржевском районе. Фото: УМЧС России по Тверской областиРаботы проходят в Ржевском районе. Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Ржевском районе Тверской области продолжаются масштабные пиротехнические работы. 20 саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с помощью четырех единиц техники изучают территории и обезвреживают найденные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 19 сентября группа ручной очистки обследовала участок площадью 1,45 га и группа механической очистки местности с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4 очистила еще 1,8 га. Специалисты обнаружили 48 снарядом, которые пролежали в земле более 70 лет.

Среди найденного были: реактивный артиллерийский снаряд М-30 и взрыватели к нему, запалы к ручным гранатам, артиллерийские снаряды 75 мм и 20 мм, минометные мины 50 мм и 82 мм, а также ручные гранаты РГД-33.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области