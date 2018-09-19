2018-09-19T20:58:09+03:00
Общество

Тверская область отправила команду на "Лесоруб-2018"

На всероссийском чемпионате выступят ребята из Вышнего Волочка
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Лесорубы покажут умения владеть пилой Фото: Архив КПЛесорубы покажут умения владеть пилой Фото: Архив КП
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С 19 по 21 сентября в Екатеринбурге проходит шестой чемпионат России среди вальщиков леса "Лесоруб-2018", Тверскую область на чемпионате представляет команда из Вышнего Волочка.

Команда ЗАО "Вышневолоцкий леспромхоз" выступает в следующем составе: руководитель группы Дмитрий Корсун, оператор лесозаготовительной машины (харвестер) Андрей Васильев и оператор трелевочной машины (форвардер) Сергей Кутузов.

На "Лесорубе-2018" будут соревнования вальщиков с бензомоторными пилами, состязания среди операторов харвестеров и форвардеров, комбинированная командная эстафета.

Стоит отметит, что Тверская область закрепилась на лидерских позициях в этом состязании. В прошлом году регион стал лидером чемпионата уже в пятый раз. Тогда Верхневолжье представляла та же команда - лесорубы из Вышнего Волочка завоевали золотой кубок в командном зачете и две высшие награды в личном первенстве: Сергей Кутузов победил среди операторов-форвардеров, Андрей Васильев – среди операторов-харвестеров.

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