Еще пять новых остановочных комплексов установят в Твери

19 Сент. 19:33 2018-09-19T19:33:17+03:00

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В Твери продолжается компания по обновлению остановочных комплексов. Работы по замене остановочных павильонов идут с лета 2016 года. Тогда в Твери установили первые остановочные комплексы нового вида рядом со стадионом "Химик" и на площади Капошвара.

Как сообщает управление информации администрации Твери, на данный момент смонтировано 22 павильона, а до конца сентября планируют установить их по еще пяти адресам. В частности, на улице Виноградова, у автовокзала на улице Коминтерна и на улице Вагжанова.

Остановочные павильоны нового вида имеют прозрачные стены и крышу, а внутри для пассажиров сделана скамейка. Такие комплексы используются в крупных городах России, в том числе, в столицах.