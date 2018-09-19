2018-09-19T10:31:03+03:00
Происшествия

Дома у 27-летнего парня полицейские нашли запрещенное вещество в Тверской области

Мужчина сказал, что хранил наркотики для собственного использования
Виктория ЖУКОВА
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Все запрещенное вещество изъяли. Фото: УМВД России по Тверской областиВсе запрещенное вещество изъяли. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники полиции задержали 27-летнего парня по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. Причем задержанный ранее уже был судим.

Оперативники провели обыск в доме у подозреваемого. Там они обнаружили и изъяли 103 грамма конопли. Молодой человек сказал, что хранил все наркотическое вещество для личного употребления. Эту версию проверяют полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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