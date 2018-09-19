2018-09-19T08:14:51+03:00
Общество

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту избиения 11-летнего мальчика в Тверской области

На ребенка напали в Старице
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области следователи СК по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, что 1 сентября в Старице трое ребят напали на 11-летнего мальчика. Драка произошла беспричинно, из хулиганских побуждений. Ребенок после избиения попал в больницу с сотрясением головного мозга и множественными гематомами на теле и лице.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по уголовному делу проводится необходимый комплекс мероприятий, который направлен на выяснение всех подробностей. Также следователи СК устанавливают причины такого поведения детей.

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