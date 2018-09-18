Велосипедистка врезалась в легковушку в Твери
Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам
Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачамФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 17 сентября, в Твери на проспекте Чайковского в районе дома №40/2, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. Авария произошла в 13:30.
Установлено, что 53-летняя обладательница двухколесного транспортного средства не смогла выдержать безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль "Volvo – S60", 25-летний водитель которого двигался в попутном направлении.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина получила травмы, однако в больницу за помощью сумела обратиться сама.