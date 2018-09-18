2018-09-18T09:51:02+03:00
Происшествия

Велосипедистка врезалась в легковушку в Твери

Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачамПотерпевшая сама обратилась за помощью к врачамФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 сентября, в Твери на проспекте Чайковского в районе дома №40/2, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. Авария произошла в 13:30.

Установлено, что 53-летняя обладательница двухколесного транспортного средства не смогла выдержать безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль "Volvo – S60", 25-летний водитель которого двигался в попутном направлении.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина получила травмы, однако в больницу за помощью сумела обратиться сама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области