Велосипедистка врезалась в легковушку в Твери

18 Сент. 09:51 2018-09-18T09:51:02+03:00

Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам Фото: Иван ВИСЛОВ

Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам

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В понедельник, 17 сентября, в Твери на проспекте Чайковского в районе дома №40/2, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. Авария произошла в 13:30.

Установлено, что 53-летняя обладательница двухколесного транспортного средства не смогла выдержать безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль "Volvo – S60", 25-летний водитель которого двигался в попутном направлении.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина получила травмы, однако в больницу за помощью сумела обратиться сама.