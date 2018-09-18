Следователи СК возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки в Тверской области
В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту использования отходов с нарушением установленных правил.
По версии следствия, в августе этого года были нарушены правила использования химических веществ. Поэтому произошло загрязнение реки Вирица, которая берет свое начало в Бежецком районе. Эта река протекает через земли сельскохозяйственного назначения в районе деревни Викторово и впадает в Мологу.
Таким образом, при использовании химических веществ была создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следователи СК устанавливают подробности произошедшего и виновных лиц. Также допрашиваются должностные лица, свидетели и изымается необходимая документация.