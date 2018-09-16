2018-09-16T15:25:57+03:00
Общество

В Тверской области обнаружены снаряды и мины времён Великой Отечественной войны

Их уничтожили на безопасном расстоянии от людей
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Эхо войны ещё гремит Фото: Андрей ГрязновЭхо войны ещё гремит Фото: Андрей Грязнов
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Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвреживают в Тверской области взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Отряд включает в себя 20 специалистов и четыре единицы техники.

Вчера, 15 сентября, группа ручной очистки обследовала территорию площадью 1,83 га, а группа механической очистки местности с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4 очистила территорию площадью 1,3 га.

Всего было обнаружено 37 снарядов времен Великой Отечественной войны, среди которых:

- один артиллерийский снаряд 105 мм

- пять минометных мин 50 мм

- двадцать четыре минометные мины 82мм

- пять ручных гранат РГД-33

- один артиллерийский снаряд 76 мм

- один артиллерийский снаряд 50 мм

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