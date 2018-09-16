В Тверской области обнаружены снаряды и мины времён Великой Отечественной войны
Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвреживают в Тверской области взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Отряд включает в себя 20 специалистов и четыре единицы техники.
Вчера, 15 сентября, группа ручной очистки обследовала территорию площадью 1,83 га, а группа механической очистки местности с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4 очистила территорию площадью 1,3 га.
Всего было обнаружено 37 снарядов времен Великой Отечественной войны, среди которых:
- один артиллерийский снаряд 105 мм
- пять минометных мин 50 мм
- двадцать четыре минометные мины 82мм
- пять ручных гранат РГД-33
- один артиллерийский снаряд 76 мм
- один артиллерийский снаряд 50 мм