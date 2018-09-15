Этап Кубка мира по ездовому спорту соберёт в Тверской области лучших собак и их хозяев
На этих выходных, 15 и 16 сентября в деревне Ямок, пройдет этап Кубка мира по ездовому спорту.
На старт выйдут более 150 участников из различных регионов России, а также из нескольких стран Европы. Будут на состязаниях и титулованные спортсмены, которым предстоит бороться за очки в рейтинге Кубка мира. В программе несколько дисциплин: каникросс (бег с собакой), байкджоринг (велосипед с собакой), скутер (самокат с одной или двумя собаками), карт (упряжки от четырёх до восьми собак).
Организаторы обещают что во второй день соревнований зрителей ждет зрелищное мероприятие — костюмированная эстафета. Соревнования будут проходить с 10:00 до 15:00.