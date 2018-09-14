Байкер въехал в остановившийся на светофоре автомобиль в Твери
Виновник пытался обогнать соседнюю машину
Место аварии. Скриншот с видео из группы "Подслушано у водителей. Тверь" (Татьяна Зайцева)
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В Твери в аварии пострадал байкер. 14 сентября в 11:42 на Московском шоссе в Больших Перемерках мотоциклист врезался в автомобиль марки «Kia Sorento».
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что ехал он, лавируя между машинами. Подъезжая к светофору, он, обгоняя одну машину, въехал в другую, которая остановилась на запрещающий сигнал на перекрестке.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области.
Как сообщают в региональном УГИБДД, в аварии травмы получил байкер.