2018-09-14T15:56:45+03:00
Общество

«РЖД» оштрафовано за недоступность перронов и касс для инвалидов-колясочников в Тверской области

Нарушения обнаружены на станциях Бежецк и Дорошиха
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Доступно не всемДоступно не всемФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тверская межрайонная транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры на железнодорожных станциях Бежецк и Дорошиха.

На этих станциях пандусы, ведущие к перрону, не соответствуют требованиям, а кассовые окна расположены слишком высоко для инвалидов-колясочников. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

В итоге мировой суд оштрафовал «РЖД» на 40 тысяч рублей.

– Ранее аналогичные нарушения выявлялись на станциях Лихославль, Бологое и других, – сообщает пресс-служба Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.

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