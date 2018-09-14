«РЖД» оштрафовано за недоступность перронов и касс для инвалидов-колясочников в Тверской области
Тверская межрайонная транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры на железнодорожных станциях Бежецк и Дорошиха.
На этих станциях пандусы, ведущие к перрону, не соответствуют требованиям, а кассовые окна расположены слишком высоко для инвалидов-колясочников. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
В итоге мировой суд оштрафовал «РЖД» на 40 тысяч рублей.
– Ранее аналогичные нарушения выявлялись на станциях Лихославль, Бологое и других, – сообщает пресс-служба Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.