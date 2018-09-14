Новый стоматологический кабинет открылся в микрорайоне "Юность" в Твери

14 Сент. 12:21 2018-09-14T12:21:41+03:00

Пациентам будут оказывать как ортопедическую, так и терапевтическую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациентам будут оказывать как ортопедическую, так и терапевтическую помощь

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В Твери в отделении стоматологической поликлиники №3 открылся новый кабинет по терапевтическому профилю. Находится он в микрорайоне «Юность» по адресу улица Артюхиной, 11.

В помещении для нового кабинета сделали ремонт и установили два современных стоматологических кресла.

Ранее здесь принимали пациентов только по ортопедическому профилю. Однако жители микрорайона неоднократно просили открыть на базе отделения и кабинет терапевтической помощи, потому что на осмотры им приходилось ездить на Комсомольский проспект.

Инициативу жителей поддержало правительство Тверской области. Ведь задачу по повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей региона поставил губернатор Игорь Руденя.