2018-09-14T12:21:41+03:00
Здоровье

Новый стоматологический кабинет открылся в микрорайоне "Юность" в Твери

Пациентам будут оказывать как ортопедическую, так и терапевтическую помощь
Виктория ЖУКОВА
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Пациентам будут оказывать как ортопедическую, так и терапевтическую помощьПациентам будут оказывать как ортопедическую, так и терапевтическую помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери в отделении стоматологической поликлиники №3 открылся новый кабинет по терапевтическому профилю. Находится он в микрорайоне «Юность» по адресу улица Артюхиной, 11.

В помещении для нового кабинета сделали ремонт и установили два современных стоматологических кресла.

Ранее здесь принимали пациентов только по ортопедическому профилю. Однако жители микрорайона неоднократно просили открыть на базе отделения и кабинет терапевтической помощи, потому что на осмотры им приходилось ездить на Комсомольский проспект.

Инициативу жителей поддержало правительство Тверской области. Ведь задачу по повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей региона поставил губернатор Игорь Руденя.

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