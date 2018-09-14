Женщина получила условный срок за кражу денег умершей дочери в Тверской области

14 Сент. 16:01 2018-09-14T16:01:22+03:00

В итоге женщине было начислено "лишних" 349 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

После смерти дочери злоумышленница продолжала получать выплаты на ребенка

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В Тверской области Вышневолоцкий городской суд назначил наказание женщине за мошенничество при получении выплат.

Дочь обвиняемой каждый месяц получала денежные выплаты. Поскольку ребенок был несовершеннолетний, этими деньгами распоряжалась мать, как ее законной представитель. Однако девочка скончалась, и выплаты должны были прекратиться.

Но, чтобы сохранить средства, мать умолчала о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. В итоге женщине было начислено в общей сумме порядка 349 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, женщина получила наказание в виде условного лишения свободы на полтора года.