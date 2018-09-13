2018-09-13T18:55:23+03:00
Общество

Фестиваль военно-исторических клубов "Княжество Тверское" пройдет в Твери

Старт в 12:00 23 сентября
Виктория ЖУКОВА
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Фестиваль пройдет 23 сентября. Фото: администрация ТвериФестиваль пройдет 23 сентября. Фото: администрация Твери
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В Твери пройдет 9-й Межрегиональный фестиваль показательных выступлений военно-исторических клубов «Княжество Тверское». Состоится мероприятие 23 сентября в пойме Тьмаки. В этом году фестиваль будет посвящен 700-летию подвига Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

По задумке организаторов гости фестиваля окунутся в особую атмосферу древней сказки. Профессиональные ученые-историки расскажут про историю Тверского Княжества и научат отделять подлинное историческое знание от фальсификации.

Как сообщают в администрации Твери, на фестивале будут работать пять тематических зон. Например, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по танцам или открытым занятиям по фехтованию. Также пройдет ристалище с пешими и конными рыцарскими турнирами и конной акробатикой.

Всю актуальную информацию по мероприятию можно узнать на страничке сообщества фестиваля в соцсети.

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