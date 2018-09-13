72-летний мужчина во время ссоры зарезал своего внука в Тверской области

13 Сент. 18:02 2018-09-13T18:02:39+03:00

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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Ржева.

По версии следствия, вечером 12 сентября обвиняемый поругался со своим 24-летний внуком. Конфликт произошёл в подъезде дома на улице Косарова в Ржеве. Во время ссоры пенсионер ударил парня ножом в область груди. От этого повреждения молодой человек скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Следователи СК продолжают укреплять докзаательственную базу и устанавливать подробности произошедшего.