2018-09-13T18:02:39+03:00
Происшествия

72-летний мужчина во время ссоры зарезал своего внука в Тверской области

Погибшему было 24 года
Виктория ЖУКОВА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Ржева.

По версии следствия, вечером 12 сентября обвиняемый поругался со своим 24-летний внуком. Конфликт произошёл в подъезде дома на улице Косарова в Ржеве. Во время ссоры пенсионер ударил парня ножом в область груди. От этого повреждения молодой человек скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Следователи СК продолжают укреплять докзаательственную базу и устанавливать подробности произошедшего.

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