Женщина и два маленьких ребенка пострадали в аварии в Тверской области
В Тверской области автомобиль съехал в кювет. Авария произошла 13 сентября в 15:10 в поселке Солнечный Вышневолоцкого района.
На месте происшествия работали спасатели, медики и экипаж ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 34-летняя женщина ехала за рулем автомобиля марки «Тойота Приус». Она не справилась с управлением, и машина съехала в кювет.
В результате травмы получила женщина-водитель и ее два несовершеннолетних ребенка. Пострадавших доставили в районную больницу.
Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у шестилетнего мальчика - закрытый перелом левого бедра и у четырехлетней девочки также ушиб бедра.