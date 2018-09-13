Женщина и два маленьких ребенка пострадали в аварии в Тверской области

13 Сент. 16:40 2018-09-13T16:40:24+03:00

Движение на автодороге не нарушалось. Фото: архив "КП"

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В Тверской области автомобиль съехал в кювет. Авария произошла 13 сентября в 15:10 в поселке Солнечный Вышневолоцкого района.

На месте происшествия работали спасатели, медики и экипаж ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 34-летняя женщина ехала за рулем автомобиля марки «Тойота Приус». Она не справилась с управлением, и машина съехала в кювет.

В результате травмы получила женщина-водитель и ее два несовершеннолетних ребенка. Пострадавших доставили в районную больницу.

Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у шестилетнего мальчика - закрытый перелом левого бедра и у четырехлетней девочки также ушиб бедра.