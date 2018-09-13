22-летний парень вырвал сумку из рук девушки в Твери
В Твери на 27-летнюю жительницу напал грабитель. К девушке днем на улице Орджоникидзе подошел неизвестный и вырвал из её рук сумку, в которой лежал кошелек с деньгами и банковскими картами.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и составили ориентировку с приметами грабителя.
Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний житель поселка Заволжский.
Как сообщает пресс-служба УМВД России, злоумышленник сознался в содеянном. Он пояснил, что потратил деньги, которые нашел в сумке, а все остальное выбросил.
В его отношении возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы до четырех лет.