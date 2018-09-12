2018-09-12T20:38:23+03:00
Звезды

Труппа тверского ТЮЗа уехала на гастроли в Саратов

Уже 13 сентября перед тверичанами выступит саратовский ТЮЗ
Ирина ТАРАСОВА
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Пока тверской ТЮЗ выступает в Саратове, смотрим спектакли саратовского ТЮЗа! Фото:Александр БАХАРЕВПока тверской ТЮЗ выступает в Саратове, смотрим спектакли саратовского ТЮЗа! Фото:Александр БАХАРЕВ
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11-ого сентября ближе к ночи труппа Тверского ТЮЗа отправилась на гастроли в Саратов. А 12 сентября в Тверь с обменными гастролями приехала труппа из Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва.

- Напоминаем, что до начала глобального культурного проекта нового сезона осталось всего 2 дня - уже 13 сентября тверских зрителей ждёт первый спектакль "Милый Сашенька"! Спешите, билетов осталось совсем немного, но они ещё есть! - напоминает директор тверского ТЮЗА Александр Бахарев.

Присоединяемся к напоминаениям и уточняем - Саратовский ТЮЗ с 13 по 16 сентября покажет тверским зрителям четыре спектакля из своего репертуара.

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Большие гастроли - для детей и молодежи».

Гастрольная афиша составлена из постановок для разных возрастных категорий.

13 сентября в 18.30 - «Милый Сашенька» (по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная история») - для любителей классики.

14 сентября в 18.30 - «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского.

15 сентября в 12.00 - «Дюймовочка» по Гансу Христиану Андерсену - для самых юных зрителей.

16 сентября в 17.00 - «Как Зоя гусей кормила» - для молодежи, спектакль по современной пьесе уральского драматурга Светланы Баженовой.

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