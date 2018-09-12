На кухнях детских садов и школ Роспотребнадзор нашёл сотни нарушений

12 Сент. 16:16 2018-09-12T16:16:27+03:00

Ребята, вы знаете, что в нашем садике нарушения на пищеблоке? Фото: Андрей ЛЕОНОВ

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В течение 2017-2018 учебного года управление Роспотребнадзора по Тверской области провело 216 проверок по контролю за организацией питания и поставкой пищевых продуктов в учреждения для детей и подростков.

- Особое внимание уделялось качеству и безопасности пищевых продуктов и готовых блюд: условиям доставки, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, соблюдению технологии приготовления и раздачи блюд, содержанию пищеблоков, - сообщает пресс-служба ведомства.

Проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готовых блюд. Всего было отобрано 1624 пробы для проведения исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, из них 1,6% проб не соответствовали установленным требованиям.

В результате, было составлено 297 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 3,3 миллионов рублей.