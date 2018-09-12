2018-09-12T16:16:27+03:00
Здоровье

На кухнях детских садов и школ Роспотребнадзор нашёл сотни нарушений

Штрафов выписано на 3,3 миллиона рублей
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Ребята, вы знаете, что в нашем садике нарушения на пищеблоке?Ребята, вы знаете, что в нашем садике нарушения на пищеблоке?Фото: Андрей ЛЕОНОВ
Изменить размер текста:

В течение 2017-2018 учебного года управление Роспотребнадзора по Тверской области провело 216 проверок по контролю за организацией питания и поставкой пищевых продуктов в учреждения для детей и подростков.

- Особое внимание уделялось качеству и безопасности пищевых продуктов и готовых блюд: условиям доставки, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, соблюдению технологии приготовления и раздачи блюд, содержанию пищеблоков, - сообщает пресс-служба ведомства.

Проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готовых блюд. Всего было отобрано 1624 пробы для проведения исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, из них 1,6% проб не соответствовали установленным требованиям.

В результате, было составлено 297 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 3,3 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области