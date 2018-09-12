12 Сент. 13:38 2018-09-12T13:41:50+03:00

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В Тверской городской Думе произошла замена депутата. Один из парламентариев, Олег Балаян, ушел из гордумы в начале августа по собственному желанию – решив уехать из Твери в родной Ставрополь.

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий было принято на основании его личного заявления.

И вот, стало известно, кто же заменит Олега Балаяна на поприще представительства народных интересов.

Его мандат передадут следующему в партийном списке «Единой России».

Кстати, Дмитрий Гуменюк, уже был депутатом Думы прошлого, седьмого созыва, избравшись туда в 2012 году. Тогда он возглавлял комитет по бюджетной и налоговой политике и состоял в комитете по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи.

В думе нынешнего созыва его участие в комитетах пока не определено.

Из досье КП

Родился 11 января 1982г.

Образование высшее, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист.

В настоящее время заместитель генерального директора по экономике ОАО «Тверская швейная фабрика».