2018-09-11T17:14:11+03:00
Общество

Роспотребнадзор помог жителям Тверской области разобраться с некачественными детскими товарами

Подведены итоги "горячей линии"
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Звоните на "горячую линию"Звоните на "горячую линию"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 15 августа по 3 сентября работала «горячая линия» для тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

За этот период на «горячую линию», а также в Консультационный центр и консультационные пункты по защите прав потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» поступило 89 устных обращений.

Большинство из них было связано с вопросами приобретения некачественных товаров, нарушением установленных законодательством сроков удовлетворения требований потребителей, обменом/возвратом товаров надлежащего качества.

- По всем обращениям даны подробные консультации, разъяснены права и порядок действий по поставленным вопросам, - сообщает пресс-служба ведомства.

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