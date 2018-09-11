Роспотребнадзор помог жителям Тверской области разобраться с некачественными детскими товарами
В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 15 августа по 3 сентября работала «горячая линия» для тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
За этот период на «горячую линию», а также в Консультационный центр и консультационные пункты по защите прав потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» поступило 89 устных обращений.
Большинство из них было связано с вопросами приобретения некачественных товаров, нарушением установленных законодательством сроков удовлетворения требований потребителей, обменом/возвратом товаров надлежащего качества.
- По всем обращениям даны подробные консультации, разъяснены права и порядок действий по поставленным вопросам, - сообщает пресс-служба ведомства.