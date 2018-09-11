Учебно-полевой сбор кадетской роты прошел в Тверской области
В Тверской области 10 сентября прошел учебно-полевой сбор кадетской роты учащихся школы №16. В мероприятии принял участие следователь-криминалист СК.
Собрались школьники традиционно на территории детского санатория «Прометей».
Во время встречи сотрудник Следственного комитета рассказал ребятам о деятельности следственного управления, а также показал последние образцы криминалистической техники. Школьники смогли даже попрактиковаться.
Также кадеты познакомились с работой по обнаружению и фиксации следов. Кроме того, ребята творчески решили все поставленные перед ними практические задачи.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, с руководством и педагогическим коллективом кадетской роты следователи взаимодействуют уже более четырех лет.