2018-09-11T16:43:27+03:00
Общество

Учебно-полевой сбор кадетской роты прошел в Тверской области

Со школьниками встретился следователь СК
Виктория ЖУКОВА
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С ребятами встретился следователь-криминалист. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиС ребятами встретился следователь-криминалист. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области 10 сентября прошел учебно-полевой сбор кадетской роты учащихся школы №16. В мероприятии принял участие следователь-криминалист СК.

Собрались школьники традиционно на территории детского санатория «Прометей».

Во время встречи сотрудник Следственного комитета рассказал ребятам о деятельности следственного управления, а также показал последние образцы криминалистической техники. Школьники смогли даже попрактиковаться.

Также кадеты познакомились с работой по обнаружению и фиксации следов. Кроме того, ребята творчески решили все поставленные перед ними практические задачи.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, с руководством и педагогическим коллективом кадетской роты следователи взаимодействуют уже более четырех лет.

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