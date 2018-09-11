2018-09-11T11:10:13+03:00
Общество

Поисковики экспедиции "Ржев. Калининский фронт" обнаружили останки 145 бойцов в Тверской области

Личность девяти из них удалось установить
Виктория ЖУКОВА
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Поисковые работы идут сразу на нескольких участках. Фото: областное правительствоПоисковые работы идут сразу на нескольких участках. Фото: областное правительство
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В Тверской области поисковики работают на Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Участникам удалось обнаружить останки 145 красноармейцев. Личность девяти из них удалось установить. Также было найдено 24 медальона, подписная ложка, две ладанки и документы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первым бойцом, чье имя было установлено по медальону, стал уроженец Смоленской области Иван Дмитриевич Михалев. Также, были установлены имена еще восьмерых бойцов. Среди них - младший лейтенант 34-летний Григорий Антонович Ванев из Читинской области. Он был убит в августе 1942 года недалеко от деревни Горбово Ржевского района.

За несколько дней до этого Григорий Ванев был награжден медалью «За отвагу». Его имя поисковики установили по подписной ложке.

В настоящее время поисковые работы идут сразу на нескольких участках: в районе деревень Есёмово, Полунино, Знаменское, Бельково и других.

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