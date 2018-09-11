Три сотни нелегальных мигрантов в принудительном порядке покинули Тверскую область с начала года

11 Сент. 10:42 2018-09-11T10:42:21+03:00

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С начала 2018 года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области осуществили принудительное выдворение 287 иностранных граждан, находящихся в регионе нелегально. Теперь, согласно действующему законодательству, им на пять лет запрещен въезд в Россию.

Чаще всего, иностранные граждане совершают правонарушения, влекущие административное выдворение, по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» а также «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».