2018-09-11T09:46:47+03:00
Общество

Волонтеры нашли 67-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу Тверской области

Искали пенсионерку уже ночью
Виктория ЖУКОВА
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Женщину нашли в лесу. Фото: ВПСО "Сова" Ржев, ЗубцовЖенщину нашли в лесу. Фото: ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов
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В Тверской области волонтеры нашли 67-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Информация о пропавшей поступила в отделение волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» вечером 10 сентября. Любовь Глазкова ушла в лес в районе деревень Юсино и Сморщево в Ржевском районе и заблудилась.

Искали женщину в лесу почти всю ночь. Поиски завершились только около четырех часов утра.

Как рассказывают волонтеры, женщину в лесу сторожила и грела собака Дина. В лес пенсионерка ушла с телефоном и теплыми вещами. Однако, от частых звонков телефон быстро разрядился, что сильно усложнило поиски.

Около пяти часов утра женщину уже доставили домой.

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