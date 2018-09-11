Электричество временно отключат в некоторых домах Московского района Твери
В зоне отключения на этой неделе все районы
Света не будет в дневное времяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери в дневное время в некоторых домах не будет света. В городе проходят плановые работы. Специалисты меняют аварийные опоры воздушных линий, устанавливают счетчики, выполняют электромонтажные работы и подрезают ветки аварийных деревьев.
Электричество будут отключать в домах с 11 по 14 сентября. Подробный план отключений на эту неделю доступен на сайте «Тверьгорэлектро».
Сегодня, 11 сентября, в зоне отключения Московский район. Света не будет до 13:00 в поселке Химинститута, на Горбухинском переулке и на улице Казанская. После обеда электричество отключат на улице Московская и на бульваре Цанова.