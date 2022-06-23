В Ниловой Пустыни рассказали, как на территории монастыря травили вшей

Вошебойка на территории Ниловой Пустыни хранилась аж до 90-х годов 20 века. Фото:VK/nilovapustyn

В пятисотлетнем монастыре Нило-Столобенская Пустынь на Селигере не только служат службы, окормляют многочисленную братию котов (их тут около 130 голов), терпят многочисленных туристов, но и интернетом не брезгуют. В частности, соцсети монастыря всегда приятно почитать, за что монастырским SMM отдельный респект. Тут и фото с видами монастырскими красивые и истории интересные. В частности, на днях рассказали здесь о диковиной постройке, что была на территории обители до 90-х годов века двадцатого. Речь идёт о вошебойке.

Сохранилось даже воспоминание в связи с этим необычным устройством:

"В Ниловой Пустыни я был дважды – в январе и мае 1990 года... Посреди двора стоит насквозь проржавевшая вошебойка – железный шкаф, в котором посредством горячего пара изничтожались из одежды насекомые – когда-то совсем обыкновенная вещь, а в наше время реликвия, почти антиквариат".

И фото приложено: серьёзные усатые мужчины, палками ворошат развешанную в дезинфекционной камере одежду и сапоги. С вшами в этой камере боролись с применением пара и давления.

- Естественно, сей железный шкаф попал в монастырь в самый печальный для обители преподобного Нила период, когда монастырь был закрыт, а на его территории располагалась колония для малолетних преступников, - поясняет автор поста.

Колония для малолетних преступников располагалась здесь с 1935 по 1939 гг. Ее воспитанники которой жили и работали по методу Макаренко. В колонии был построен цех по производству паяльных ламп, был свой духовой оркестр, театр, кинозал в Богоявленском соборе, в парке — колесо обозрения, качели, спортплощадка.

Малолетним преступникам, кстати, в наказание вменялось сбивать фрески монастыря. Ну а гигиену поддерживали в том числе и стерилизацией одежды в вошебойке. В 90-е годы с началом возрождения монастыря, эта машина с монастырского двора исчезла. Сейчас обитель процветает, ее жалуют своим вниманием первые лица государства, и даже в Крещение-2018 окунался Президент страны.